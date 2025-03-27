Бессознательные сценарии, портящие любовь: почему нас тянет к ''не тем'' партнерам?

Сколько раз вы влюблялись в кого-нибудь, кто оказывался совсем не тем, кем казался? Или, может, замечали, что вас привлекают партнеры, которые делают больно, не ценят, не отвечают взаимностью? Казалось бы, все мы хотим счастливых отношений, но почему-то снова и снова наступаем на те же грабли.

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Як психолог я часто чую від клієнтів:- "Чому я завжди вибираю тих, хто емоційно недоступний?"- "Чому мене тягне до тих, хто змушує страждати?"- "Як розірвати це замкнене коло?"

Причина – у несвідомих сценаріях, які керують нашим вибором. Давайте розберемо ТОП-7 основних причин, чому ми притягуємо "не тих" партнерів і що з цим робити.

1. Знайоме = безпечне, навіть якщо це біль

Як працює: У дитинстві ми вчимося любові через відносини з батьками. Якщо любов асоціювалася з холодністю, критикою або емоційною відстороненістю, у дорослому житті ми несвідомо шукаємо такого ж партнера.

Кейс із практики: Жінка, 29 років, щоразу обирала емоційно недоступних чоловіків. Її батько був людиною, яка багато працювала і майже не проявляла любові. Тож коли чоловік не писав, не цікавився її справами, не підтримував – їй здавалося, що це нормально.

Що робити? Проаналізуйте свої дитячі спогади про любов і поставте собі питання: "Чи не здається мені такий формат стосунків звичним лише тому, що я це вже проходила?"

2. Синдром рятівника

Як працює: Нас приваблюють "зламані" партнери, яким потрібна допомога: люди із залежностями, травмами, емоційними нестабільностями. Нам здається, що якщо ми їх "врятуємо", то станемо для них найціннішими.

Кейс із практики: Жінка, 34 роки, двічі будувала стосунки з чоловіками, які боролися з алкогольною залежністю. Вона вірила, що її любов їх змінить, але щоразу залишалася виснаженою і розчарованою.

Що робити?Запитайте себе: "Чому я хочу бути рятівником у стосунках? Чому мені здається, що любов потрібно заслужити?"

3. Адреналінова залежність

Як працює: Спокійні, здорові стосунки здаються нудними, а токсичні – захопливими через постійні емоційні гойдалки (то близькість, то відсторонення). Це може викликати справжню гормональну залежність.

Кейс із практики: Жінка, 27 років, сказала мені: "Коли він не пише кілька днів, я не знаходжу собі місця, але коли ми разом – відчуваю ейфорію". Вона була залежною не від людини, а від дофаміну, який вироблявся після примирень.

Що робити?Навчіться розрізняти справжню любов і залежність від гострих емоцій. Ставте питання: "Чи є тут повага, підтримка, взаємність?"

4. Бажання довести, що ми гідні любові

Як працює: Якщо у дитинстві або юності ми не отримували достатньо уваги та любові, у дорослому віці можемо тягнутися до тих, хто нас ігнорує, аби довести свою цінність.

Кейс із практики: Жінка, 30 років, не могла розірвати стосунки з чоловіком, який її ігнорував. Вона постійно думала: "Якщо я буду ще краще виглядати, ще більше піклуватися, він зміниться".

Що робити?Розвивайте самоцінність. Любов не потрібно заслужити – вона або є, або її немає.

5. Страх близькості

Як працює: Несвідомо ми вибираємо недоступних партнерів, тому що самі боїмося глибоких стосунків – бути вразливими, відкритими.

Кейс із практики: Чоловік, 35 років, розповів, що всі його партнерки були зайняті іншими або емоційно холодні. На глибинному рівні він просто не хотів справжньої близькості, бо боявся бути відкинутим.

Що робити?Запитайте себе: "Чи не використовую я недоступних людей як спосіб уникнути справжньої близькості?"

6. Внутрішня віра, що любов = страждання

Як працює: У багатьох є романтизоване уявлення, що справжня любов має бути складною, драматичною, вистражданою.

Кейс із практики: Жінка, 33 роки, обирала тільки тих, хто завдавав їй болю. Коли я запитала: "Як виглядає ідеальна любов?", вона відповіла: "Як у фільмах – з перешкодами".

Що робити? Змініть установку: любов – це не боротьба, а взаємна підтримка і комфорт.

7. Ми просто не знаємо, що таке здорові стосунки

Як працює: Якщо навколо немає прикладів щасливих пар, мозок не знає, як це має виглядати.

Що робити? Навчайтеся здорових стосунків:- Спілкуйтеся з людьми, які мають гармонійні пари.- Читайте книги та матеріали на цю тему.- Записуйтеся на терапію, щоб переписати свої несвідомі сценарії.

Як вийти з цього кола?

Усвідомити свій сценарій. Навчитися розрізняти справжню любов і залежність. Працювати над своєю самоцінністю. Не боятися здорових стосунків.

Здорове кохання – це не про гру в "доганялки", не про постійні гойдалки та боротьбу. Це про взаємність, довіру і спокій.

Якщо ви знову відчуваєте, що вас тягне до "не тих" – запитайте себе: "Чи справді це любов? Чи це просто ще один повторений сценарій?"

І пам’ятайте – ви заслуговуєте на справжню, теплу і взаємну любов. З теплом, ваша психологиня, Ірина Шеньє.