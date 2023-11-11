Без использования вантуза: что делать, если засорился унитаз

Засор унитаза – проблема, с которой может столкнуться каждый житель частного или многоэтажного дома. Это происходит из-за того, что люди смывают пищевые отходы, кошачий наполнитель и другие бытовые предметы, которые должны утилизироваться иначе. UAportal рассказывает, что делать в домашних условиях без вызова сантехники.

Как быстро почистить унитаз

Когда вы видите, что унитаз засорился, изготовители специальных порошков, таких как "Крот", знают, как прочистить его практически мгновенно. Такие средства продаются в любом магазине бытовой химии.

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Все, что вам нужно сделать, это изучить инструкцию на пакетике и использовать порошок по назначению. Как правило, содержимое пакетика нужно высыпать в унитаз, подождать 1-2 часа, а затем нажать кнопку слива.

Что делать, когда засорился унитаз и нет вантуза

Существует быстрый лайфхак, как избавиться от засорения в унитазе без вантуза – сделайте его самостоятельно, для этого возьмите любую палку, щетку, вязальную спицу или даже вилку.

Ваша задача – протолкнуть устройство как можно глубже в место соединения выпуска и гофры. Лучше делать вращательные движения – так вода быстрее попадет внутрь и вытолкнет "пробку" с мусором.

Используйте сантехнический трос

Держите один конец троса в руках, продвиньте другой конец в унитаз и проталкивайте его, прорывая засор. В отличие от предыдущего варианта с палкой или спицей, трос более гибок, что позволит вам быстрее вытолкнуть мусор из проблемной зоны.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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