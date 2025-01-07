Безглютеновый хлеб: в Колумбии его готовят в каждой семье
В Колумбии этот хлеб готовят в каждой семье. Простой рецепт, сочетающий традиции и вкус, может стать частью вашего дома.
Ингредиенты:
• Сыр фета твердый – 500 г;
• Крахмал тапиоки – 500 г;
• Разрыхлитель – 1 ст.л;
• Яйца – 2 шт;
• Сливочное масло – 200 г;
• Сахар – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Фету натереть на крупную терку, добавить крахмал и перемешать.
2. Добавить разрыхлитель.
3. Яйца взбить, сливочное масло растопить. Добавить яйца и масло в сырно-крахмальную смесь и перемешать.
4. Добавить сахар и замесить тесто.
5. Сформировать небольшие шарики, выложить на противень, устланный фольгой.
6. Выпекать при температуре 180°C около 25 мин, пока хлебцы не зарумянятся.