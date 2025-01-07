Безглютеновый хлеб: в Колумбии его готовят в каждой семье

В Колумбии этот хлеб готовят в каждой семье. Простой рецепт, сочетающий традиции и вкус, может стать частью вашего дома.

Ингредиенты:

• Сыр фета твердый – 500 г;

• Крахмал тапиоки – 500 г;

• Разрыхлитель – 1 ст.л;

• Яйца – 2 шт;

• Сливочное масло – 200 г;

• Сахар – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Фету натереть на крупную терку, добавить крахмал и перемешать.

2. Добавить разрыхлитель.

3. Яйца взбить, сливочное масло растопить. Добавить яйца и масло в сырно-крахмальную смесь и перемешать.

4. Добавить сахар и замесить тесто.

5. Сформировать небольшие шарики, выложить на противень, устланный фольгой.

6. Выпекать при температуре 180°C около 25 мин, пока хлебцы не зарумянятся.