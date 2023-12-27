Безопасность вашего дома: 5 мест где стоит хранить деньги и драгоценности

Когда речь идет о безопасности вещей, многие решают хранить деньги и драгоценности в собственном доме для удобства. Однако очень важно быть осторожным и принимать эффективные меры, чтобы защитить имущество от потенциальной кражи. UAportal рассказывает о 5 местах в вашем доме, где не стоит хранить деньги и драгоценности.

1. Матрац

Хотя это может показаться простым и привычным решением, опытные преступники знают об этом распространенном месте для тайника. Таким образом, хранить большие суммы наличных денег под матрасом далеко не безопасно и, безусловно, не самый умный выбор.

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2. Полки для белья

Еще одно, на первый взгляд, незаметное место, которое следует обходить – это полки для белья.

3. Книги

Книги не лучший вариант для хранения вашей заначки. Бесчисленное количество ограблений продемонстрировало, что полки с коллекцией печатных изданий привлекают воров, ищущих ценности.

4. Ящики

Не поддавайтесь искушению хранить драгоценные украшения в декоративных ящиках. Это может привлечь нежелательное внимание потенциального грабителя. Также не стоит прятать деньги в декоративных вазах, поскольку эти предметы, как правило, проверяют сразу после проверки книг и матрасов.

5. Фоторамки и альбомы

Если у вас есть склонность прятать деньги в фоторамках или альбомах, лучше отказаться от этой идеи. Эти предметы прекрасны для заветных воспоминаний, но они не способны обеспечить надлежащую защиту ваших финансов.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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