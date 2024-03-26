Блокнот в Windows 11 получил функцию проверки орфографии: что известно

Корпорация Microsoft выпустила обновление для популярного приложения Блокнот в Windows 11, предлагая пользователям новую ценную функцию – проверку орфографии.

Функция проверки орфографии работает интуитивно, предоставляя пользователям визуальное указание на неправильно написанные слова, подчеркивая их красным цветом. Эта подсказка позволяет быстро обнаруживать и исправлять орфографические ошибки в тексте.

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Будущее обновление сделает ценную функцию проверки орфографии доступной всем пользователям Windows 11, которая, как ожидается, выйдет позже в этом году.

Это обновление Блокнота значительно улучшит общий опыт работы с текстом, делая процесс создания письменного контента более простым и эффективным. Независимо от того, создаете ли вы документы, пишете заметки или электронные письма, появление функции проверки орфографии добавляет важный инструмент, который повышает точность.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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