Бойцовские породы собак: что необходимо знать о них будущим владельцам

Собака – верный пушистый друг. Все больше и больше людей мечтают иметь бойцовскую породу. UAportal рассказал обо всех плюсах и минусах таких собак.

Плюсы бойцовских пород собак

1. Преданность

Готовность защитить своего хозяина – характеристика, присущая бойцовским породам собак. Они демонстрируют безумную преданность своим хозяевам, что делает их отличными телохранителями и компаньонами.

2. Высокий интеллект

Высокий интеллект очень часто присущ бойцовским породам собак. Это позволяет их легко тренировать и учить необходимым командам.

3. Выносливость и активность

Многие представители этих пород демонстрируют сильную выносливость и достаточно активны. Такие собаки идеально подойдут для тех, кто имеет быстрый темп жизни.

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Минусы бойцовских пород собак

1. Агрессия

Одним из существенных недостатков бойцовских пород собак является их сильнейшая агрессия. Если не тренировать их должным образом, они могут наброситься на других животных, людей и детей без причин.

2. Упрямство

Некоторые особи этих пород могут демонстрировать упорное или доминантное поведение. Это может затруднять тренировки с кинологом и занимать гораздо больше времени и сил.

3. Осуждение со стороны других

Есть много негативных стереотипов о бойцовских породах собак. Также очень часто возникает проблема с поиском жилья, где можно проживать с такой собакой.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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