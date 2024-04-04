Борьба с негативом: простые пути избавиться от плохой энергии дома

Вы часто чувствуете усталость или подавленность в собственном доме? Это может являться признаком того, что в вашем пространстве задерживается отрицательная энергия. UAportal подготовил несколько полезных советов о том, как очистить энергетику в вашей квартире.

Полная уборка

Регулярная уборка имеет немаловажное значение для поддержания благоприятной атмосферы. Начните с открытия всех окон в квартире, чтобы обеспечить циркуляцию свежего воздуха.

Выберите все старые, сломанные или неиспользуемые вещи и выбросьте их. Этот процесс физического очищения поможет устранить застойную энергию в вашем пространстве.

Сила огня

Зажигание свечей – популярный метод очищения жилого пространства от негатива. Зажгите белую свечу и начните от входной двери, двигаясь против часовой стрелки по всей квартире. Выполняя этот ритуал, мысленно ищите защиты и прикасайтесь к стенам и углам.

Если пламя свечи ведет себя необычно, например, мерцает или потрескивает, проведите больше времени в этом месте. После завершения ритуала очищения затушите свечу, в лучшем случае – на улице, или закопайте ее в землю. Как вариант, вы можете использовать ароматические свечи или аромат, которые создают успокаивающую атмосферу и помогают расслабиться.

Вечерний звон для гармонии

Соберите всю семью и проведите этот обряд вечером. Используя металлический колокольчик, начните от входной двери и двигайтесь против часовой стрелки через каждую комнату.

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Звоните в колокольчик по всему помещению, обращая внимание на места, где звук колеблется или рассеивается. Продолжайте бить в звонок в этих местах, пока вибрации не будут резонировать четко и гармонично.

Воздействие соли

Соль известна своими очистительными свойствами. Сделайте раствор, смешав 5–7 столовых ложек соли с 5 литрами воды и перелейте его в бутылку с распылителем.

Распылите этот раствор по всей квартире или расставьте емкости с солью в углах и укромных местах. Мягкую мебель и ковры посыпьте солью и оставьте на час, прежде чем пылесосить или чистить щеткой. Кроме того, вы можете рассыпать по щепотке соли в каждом углу, подметая ее утром и смывая в унитаз.

Чтобы предотвратить возврат отрицательной энергии, посыпайте солью у порога во время каждой уборки.

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