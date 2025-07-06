Борщ по любимому рецепту

Борщ! Его знает весь мир и каждый украинец им гордится!

У каждого свой рецепт. У меня тоже есть любимый. Именно по этому рецепту я готовлю борщ в своих ресторанах, на частных ужинах за границей, на официальных мероприятиях и домах для родных. И один из моих секретов – затирка из сала.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

60 г моркови

100 г лука

40 г стебель сельдерея

30 г перец болгарский

50 растительного масла

240 г свеклы

380 г томаты пелати (в собственном соке)

5 г яблочного или винного уксуса

1500 г (1800г) бульона

200 г белокочанной капусты

200 г картофеля

200 г фасоли отварной

лавровый лист, сухой орегано, черный и ароматный перец, немного подкопченной паприки и перца чили

соль

20-25 г сахара

50 г сала

20 г чеснока

зелень петрушки и лука

сметана

Готовим:

обязательно заранее готовим насыщенный бульон. Я готовлю на говяжьих ребрышках (вы можете выбирать по своему вкусу)

все овощи нарезаю вручную полусоломкой, то есть по форме это пол спички. Чтобы борщ не походил на кашу, а овощи удобно помещались в ложку и не брызгали красными пятнами вокруг

ставлю на огонь бульон и добавляю соль, сахар, лавровый лист, сухой орегано, молотые душистый и черный перцы, чили и паприку, по желанию и довожу до кипения.

добавляю поджарку из моркови и лука жду закипания.

добавляю картофель измельченный кубиком 1/1см и даем закипеть

теперь кладу свеклу с помидорами, отварную фасоль, перемешиваю и сразу добавляю капусту!

Готовим затирку из сала. Измельчаю сало с чесноком, можно в блендере. И когда снимаю борщ с огня вбрасываю затирку из сала. Перемешиваю и довожу по вкусу, добавляя соли и сахара.

А как борщ готовят в вашей семье?