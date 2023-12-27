Ботокс или кератин: Какую процедуру для волос выбрать

Когда дело доходит до выбора между ботоксом для волос и кератином, понимание отличий в их ключевых сторонах имеет важное значение. UAportal рассказывает о каждой из процедур, чтобы облегчить ваш выбор.

Сравнение стоимости

Процедуры с ботоксом обычно стоят дороже, чем процедуры с кератином, поскольку процесс и продукты, используемые в таких процедурах, являются более сложными и дорогостоящими. Хотя кератиновые процедуры могут потребовать более частого обновления, они часто являются более бюджетным вариантом для ухода за волосами.

Эффективность и долговечность

Если сравнивать ботокс для волос с кератином с точки зрения эффективности и стойкости, то ботокс оказывает мгновенный эффект и обеспечивает более гладкие и блестящие волосы. Однако результат может держаться не так долго как после кератиновых процедур. Кератин уменьшает пушистость и делает волосы более послушными.

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Процесс применения

Ботокс предполагает использование специализированной формулы, которую наносят на волосы, оставляют действовать, а затем термически запечатывают в кутикулу волоса. Этот процесс более короткий и менее сложный, чем процедура кератинового восстановления, которая требует больше времени и в некоторых случаях предполагает использование формальдегида.

Дальнейший уход и поддержка

Процедуры с ботоксом требуют минимального ухода и позволяют мыть волосы сразу после процедуры. Кератиновое лечение предусматривает определенный период ожидания перед мытьем волос и, как правило, требует использования специальных средств по уходу за волосами для поддержания эффекта.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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