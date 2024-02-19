Будет белоснежным: Как легко отбелить желтый подоконник

Желтые подоконники – распространенная проблема. От натуральных решений до коммерческих средств – UAportal рассказал, как с этим бороться.

Уксус

Белый уксус – эффективный натуральный очиститель, который поможет отбелить пожелтевший подоконник. Просто смешайте равные части воды и уксуса в пульверизаторе и распылите раствор на пораженные участки. Оставьте на несколько минут, а затем потрите щеткой или губкой. Промойте чистой водой и тщательно высушите, чтобы завершить процесс.

Скраб из пищевой соды

Пищевая сода – еще одно натуральное средство для отбеливания желтого подоконника. Сделайте пасту, смешав пищевую соду с небольшим количеством воды. Нанесите пасту на обесцвеченные участки и оставьте примерно на 10 минут. Затем осторожно потрите щеткой или губкой. Смойте водой и насухо вытрите подоконник.

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Раствор перекиси водорода

Перекись водорода можно использовать для отбеливания желтого подоконника. Смешайте равные части перекиси водорода с водой и нанесите раствор на пораженные участки с помощью губки или тряпки. Оставьте на несколько минут, а затем осторожно потрите подоконник.

Коммерческие средства

Существуют также коммерческие средства для отбеливания и осветления подоконников. В состав этих средств входят ингредиенты, которые воздействуют на стойкие пятна и удаляют их. Внимательно следуйте инструкциям на средстве, чтобы достичь наилучших результатов.

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