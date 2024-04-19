Будет как новое: простые и эффективные советы по уходу за обувью

Для того чтобы обувь прослужила долго и выглядела как новая, важно держать ее в чистоте и ухаживать за ней. UAportal подготовил 3 действенных и простых лайфхака, которые помогут поддерживать обувь в идеальном состоянии без особого труда.

Дезодорант для обуви, сделанный своими руками

Дезодорант для обуви можно сделать своими руками, используя пищевую соду и эфирные масла. Совместив эти компоненты в небольшом мешочке и оставив его на ночь в обуви, запахи поглощаются, а ботинки будут пахнуть свежестью.

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Использование пчелиного воска

Пчелиный воск можно использовать для водонепроницаемости обуви, обеспечивая защиту от дождя и влаги. Нанесите и распределите небольшое количество воска на чистую сухую обувь, используя, например, фен, чтобы он расплавился. Этот метод позволяет хранить обувь в отличном состоянии гораздо дольше без использования агрессивных химических веществ.

Восстановление поцарапанной кожи

Зубная паста – эффективное средство для восстановления потертой кожаной обуви. Нанесите немного средства на поцарапанный участок и осторожно потрите мягкой тканью, чтобы устранить следы повреждений. После полировки вытрите зубную пасту влажной тряпкой и дайте обуви высохнуть.

Напомним, что запах изношенной обуви может быть неприятным и обескураживающим. Есть проверенные и испытанные методы, которые помогают уменьшить и удалить неприятный запах из обуви.

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