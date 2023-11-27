Будете удивлены: интересные факты о слухе

Слух играет немаловажную роль в сборе информации об окружающем мире. Поэтому нужно заботиться о нашем слухе, поскольку он может быть легко поврежден, а восстановление не всегда гарантировано. UAportal подготовил интересные факты о нем.

Уши – динамические и уникальные

Подобно носу, наши уши продолжают расти на протяжении всей жизни. Уши каждого человека отличаются друг от друга.

Воздействие шума на здоровье

Чрезмерный шум оказывает негативное влияние на иммунную систему человека. Научные исследования обнаружили, что когда звук превышает 65 децибел, происходит заметное увеличение частоты пульса.

Более того, когда громкость достигает более 90 децибел, это может даже привести к тахикардии. Тревожная статистика показывает, что каждый третий посетитель ночных клубов или человек, часто подвергающийся воздействию громкой музыки, испытывает значительное ухудшение слуха в течение 4-5 лет.

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Чувствительный слух даже во сне

Наши уши не прекращают свою работу даже в период покоя, продолжая воспринимать звуки. Однако во время сна наш мозг избирательно игнорирует эти звуки, подчеркивая важность фильтрации ненужного шума во время дремы.

Проблемы со слухом, связанные с шумом

Сильное влияние шума остается одной из основных причин проблем со слухом. Люди, работающие в шумной среде, например, на заводах или в других местах, где уровень шума остается стабильно высоким, имеют повышенный риск ухудшения слуха.

Гендерные отличия в слуховых способностях

В общем, женщины, как правило, имеют лучший слух по сравнению с мужчинами. Однако мужчины демонстрируют лучшие способности распознавания расстояния и направления источников звука.

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