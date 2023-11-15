Будут блестеть: как правильно ухаживать за украшениями

UAportal подготовил три лайфхака по уходу за золотыми и серебряными украшениями. Эти простые и эффективные методы помогут восстановить блеск ювелирных изделий.

Пищевая сода и алюминий

Чтобы привести в порядок свои золотые и серебряные украшения, можно использовать пищевую соду и алюминиевую фольгу. Начните с того, что выстелите небольшую тарелку алюминиевой фольгой, а затем положите на нее свои украшения. Посыпьте украшения содой. Затем осторожно залейте украшения крутым кипятком, чтобы активизировать процесс очистки.

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Уксус и раствор соли

Еще один эффективный лайфхак состоит в создании раствора уксуса и соли. Смешайте равные части белого уксуса и соли, чтобы очистительную смесь. Окуните украшения в этот раствор примерно на 15 минут, чтобы уксус растворил грязь и потемнел, а соль действовала как абразив. После этого промойте украшения водой и протрите их чистой тряпкой, чтобы придать им блестящий вид.

Зубная паста

Используйте негелевую зубную пасту для чистки золотых и серебряных украшений. Нанесите небольшое количество зубной пасты на мягкую ткань или зубную щетку и аккуратно потрите украшения, уделяя особое внимание потускневшим участкам. Промойте украшения водой и тщательно высушите их, чтобы они вернули прежний блеск.

Напомним, часто украшения из серебра и некоторая бижутерия начинают тускнеть и темнеть. Мы рассказали о легком способе, который поможет решить эту проблему.

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