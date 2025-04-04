Бургеры, которые всегда спасут, когда пришли гости
Если вы пригласили друзей на выходные, а есть нечего... этот рецепт вас спасет.
Ингредиенты:
• Бургерные булочки – 6 шт;
• Сыр Моцарелла – 300 г;
• Бедро куриное – 700 г;
• Соевый соус – 4 ст.л;
• Паприка копченая – 1 ч.л;
• Терияки – 2 ст.л;
• Лук синий – 1 шт;
• Перец болгарский – 1 шт;
• Сметана – 2 ст.л;
• Паприка – 1 ч.л;
• Зеленый лук – 2 стрелы;
• Масло сливочное - 20 г;
• Майонез, кетчуп.
Способ приготовления:
1. Для соуса смешать майонез, кетчуп и ширирач по желанию.
2. Бедро куриное отвариваем до готовности. Когда воды остается на высоту 2 см, добавляем соевый соус, терияки, копченую паприку. Тушим на малом огне.
3. Вилки делают рваное мясо.
4. В сковороде обжариваем лук, перец, добавляем мясо и сметану. Перемешиваем и добавляем специи по вкусу.
5. Булочки разрезаем пополам и обжариваем на сухой сковороде.
6. Выкладываем слоями: булочка, соус, мясная начинка, сыр, зеленый лук, соус, булочка.
7. Сверху булочки смазать сливочным маслом.
8. Запекать в духовке при 200° в течение 10-12 минут.
Храните, готовьте и приглашайте друзей на вкусный ужин.