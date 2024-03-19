Быстро и эффективно: лайфхаки для чистки сковородок от нагара и жира

UAportal подготовил простые и понятные советы специально для хозяек, стремящихся поддерживать кухню в идеальном состоянии. Речь идет об эффективных методах, дающих действенные решения для удаления нагара и устаревшего жира из сковородки.

Сода

Пасту из равных частей пищевой соды и белого уксуса можно нанести на загрязненные участки сковороды и оставить на 10-15 минут, затем оттереть губкой и смыть водой. Этот мягкий метод эффективно удаляет жир и копоть, не повреждая поверхность сковороды.

Или же посыпьте копоть солью и насыпьте на нее небольшое количество соды. Затем почистите сковороду скребком, чтобы воспользоваться абразивным действием соли в сочетании с карбонизацией соды.

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Уксус и мыло

Приготовьте обезжириватель, смешав равные части воды и дистиллированного белого уксуса в пульверизаторе и нанесите его на загрязненные участки сковородки. Оставьте на несколько минут, а затем протрите тряпкой.

Для удаления стойкого жира наполните сковороду водой, добавьте несколько капель хозяйственного мыла. Далее доведите смесь до кипения и дайте ей остыть, затем почистите скребком, чтобы размягчить и удалить устойчивый остаток.

Лимонный сок

Кроме того, лимонный сок можно использовать как натуральный обезжириватель. Выжав один лимон на сажу и оставив это на 5–10 минут, чтобы кислота расщепила жир и облегчила его удаление с помощью губки или скребка.

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