Быстро и эффективно: топ-советы для чистки шампуров и решеток гриля
Когда дело касается поддержания чистоты, особенно мангалов и грилей, важно знать эффективные методы уборки. UAportal собрал простые советы по поддержанию шампуров и решеток для барбекю в чистоте.
Замачивание
Одним из эффективных методов является замачивание мангала или гриля в растворе из равных частей белого уксуса и воды. Нужно оставить приборы по меньшей мере на 30 минут, чтобы кислотность расщепила прилипшие к ним частицы пищи.
После того, как они пропитаются, их следует тщательно промыть теплой водой с мылом, а остатки уксуса тщательно оттереть, чтобы получить чистый результат. Если загрязнения все же остались, процесс можно повторить для более эффективной очистки.
Пищевая сода
Нанесите смесь соды и воды на шампуры и решетку для гриля и оставьте на 15–20 минут. Мягкий абразивный характер вещества поможет удалить жир и копоть, что облегчит дальнейшее оттирание стойких пятен. Тщательное ополаскивание должно обеспечить чистую поверхность.
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Лимонно-солевой скраб
Натуральный и эффективный способ очистки – разрезать лимон пополам и посыпать разрезанную солью сторону. Затем используйте его в качестве скраба, слегка нажимая на шампуры и решетку для гриля.
Естественная кислотность лимона в сочетании с абразивным эффектом соли помогает снять пригоревшие остатки и жир. После первого скраба следует оставить посуду на несколько минут в воде, затем тщательно вымыть для достижения наилучшего результата.
Кипяток
Изделия следует положить в термостойкую посуду и залить горячей водой, оставив на несколько минут. Тепло поможет размягчить прилипшую пищу, что облегчит ее удаление с помощью губки и ополаскивания.
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