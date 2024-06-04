Быстро и эффективно: топ-советы для чистки шампуров и решеток гриля

Когда дело касается поддержания чистоты, особенно мангалов и грилей, важно знать эффективные методы уборки. UAportal собрал простые советы по поддержанию шампуров и решеток для барбекю в чистоте.

Замачивание

Одним из эффективных методов является замачивание мангала или гриля в растворе из равных частей белого уксуса и воды. Нужно оставить приборы по меньшей мере на 30 минут, чтобы кислотность расщепила прилипшие к ним частицы пищи.

После того, как они пропитаются, их следует тщательно промыть теплой водой с мылом, а остатки уксуса тщательно оттереть, чтобы получить чистый результат. Если загрязнения все же остались, процесс можно повторить для более эффективной очистки.

Пищевая сода

Нанесите смесь соды и воды на шампуры и решетку для гриля и оставьте на 15–20 минут. Мягкий абразивный характер вещества поможет удалить жир и копоть, что облегчит дальнейшее оттирание стойких пятен. Тщательное ополаскивание должно обеспечить чистую поверхность.

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Лимонно-солевой скраб

Натуральный и эффективный способ очистки – разрезать лимон пополам и посыпать разрезанную солью сторону. Затем используйте его в качестве скраба, слегка нажимая на шампуры и решетку для гриля.

Естественная кислотность лимона в сочетании с абразивным эффектом соли помогает снять пригоревшие остатки и жир. После первого скраба следует оставить посуду на несколько минут в воде, затем тщательно вымыть для достижения наилучшего результата.

Кипяток

Изделия следует положить в термостойкую посуду и залить горячей водой, оставив на несколько минут. Тепло поможет размягчить прилипшую пищу, что облегчит ее удаление с помощью губки и ополаскивания.

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