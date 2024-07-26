Быстрые и простые лайфхаки для улучшения домашнего обихода
Простые рекомендации по наведению порядка могут привести к созданию более упорядоченного и функционального жилого пространства. UAportal подготовил практические советы по созданию комфортной домашней среды.
Советы по уборке
Старые журналы и газеты можно отдать на переработку, чтобы освободить пространство и уменьшить бардак. Просроченные продукты и приправы в холодильнике следует выбросить, чтобы освободить место для свежих.
Старую, сломанную электронику и зарядные устройства, которые больше не функционируют или не требуются, можно утилизировать. Дублирующие кухонные принадлежности и гаджеты следует выбросить, чтобы поддерживать организованное и эффективное пространство.
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Организационные уловки
Старые, неиспользованные туалетные принадлежности и средства по уходу за кожей следует выбросить. Просроченное лекарство и средства первой помощи следует выбросить, чтобы в аптечке оставались только безопасные и эффективные препараты.
Лишние декоративные предметы и безделушки следует убрать с поверхностей и полок, чтобы создать минималистичный, чистый вид.
Упрощение пространства
Мало используемую или избыточную стеклянную посуду, чашки и тарелки, следует убрать, чтобы сделать помещение более упорядоченным. Устаревшее, изношенное постельное белье и постельные принадлежности следует выбросить, чтобы освободить место для свежего.
Напомним, мы уже писали, как быстро очистить унитаз.
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