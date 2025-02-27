Быстрый рецепт с печеньем без выпечки: вкусный рецепт

Хочется чего-нибудь вкусного, но нет времени на выпечку? У меня есть решение! Без лишних хлопот и всего из нескольких простых ингредиентов. А по вкусу – как из лучшей кондитерской.

Идеально для семейного чаепития, гостей, или, когда хочется чего-нибудь особенного.

Ингредиенты:

• Печенье – 250 г;

• Молоко – 500 г;

• Яйцо куриное – 1 шт;

• Сахар – 2 ст.л;

• Ванильный сахар – 1 ч.л;

• Крахмал кукурузный – 1 ст.л;

• Масло сливочное – 50 г.

Способ приготовления:

1. Смешайте яйцо, сахар и крахмал, взбейте до однородной консистенции.

2. Нагрейте молоко, но не доводите до кипения. Вливайте тонкой струйкой в яичную смесь, постоянно помешивая.

3. Переместите смесь на средний огонь и варите, пока крем не загустеет. Добавьте сливочное масло, перемешайте и оставьте охлаждаться.

4. Выложите десерт слоями: печенье – крем – печенье – крем.

5. Завершающий штрих – покройте сверху растопленным шоколадом.

Готово!