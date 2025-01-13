Быстрый ужин за 150 грн: настоящая находка для семьи

Этот рецепт – настоящая находка для вкусного ужина всего за 150 грн!

Ингредиенты:

• Куриные бедра – 4 шт;

• Масло для жарки;

• Чеснок – 2 зубца;

• Макароны – 200 г;

• Куриный бульон – 500 мл;

• Сливочное масло – 50 г;

• Сыр – 50 г;

• Соль, перец – по вкусу;

• Лавровый лист – 1 шт;

• Шпинат – 150 г.

Способ приготовления:

1. Бедра обжарьте на небольшом количестве масла до золотистой корочки с двух сторон. Извлеките из сковородки.

2. Мелко нашинкуйте чеснок, добавьте в сковороду и слегка обжарьте.

3. Добавьте макароны, нарезанные кусочками бедра, и залейте бульоном.

4. Уложите сливочное масло, натертый сыр, соль, перец и лавровый лист. Накройте крышкой и тушите на среднем огне до полной готовности макарон.

5. В конце добавьте шпинат, доведите до готовности. Сверху натрите еще творог и подавайте к столу!