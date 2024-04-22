Бытовые средства, которые легко удалят ржавчину из унитаза

Простые и эффективные решения для удаления ржавых пятен

В борьбе со ржавчиной в туалете важное значение имеют быстрые и доступные решения. UAportal подготовил методы удаления пятен с помощью ингредиентов, которые обычно можно найти дома.

Использование уксуса и пищевой соды

Паста создается смешиванием белого уксуса с пищевой содой в соотношении 1:1. Затем это вещество нужно нанести на ржавые участки в туалете и оставить на 10 минут.

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После этого ржавые участки интенсивно следует отскребать туалетной щеткой. Затем унитаз тщательно промойте водой.

Лимонный сок

Свежий лимонный сок выжмите на ржавые участки в унитазе. Оставьте на 10 минут, чтобы помочь расщепить ржавчину. Впоследствии ржавые участки следует отскребать туалетной щеткой.

Смесь пищевой соды и перекиси водорода

Паста готовится путём тщательного смешивания пищевой соды с перекисью водорода до образования густой консистенции. Затем средство необходимо нанести на ржавые участки в унитазе, снабжая полное покрытие. После того как паста подействует за 10 минут, ржавые участки нужно отчистить туалетной щеткой.

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