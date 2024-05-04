Бытовые уловки, которые облегчат уборку дома

UAportal подготовил советы, которые помогут в быту. Узнайте несколько гениальных домашних уловок, которые упростят процедуры уборки.

Используйте лимон для чистки микроволновки.

Половинки лимона положите в миску и поставьте в микроволновку на три минуты. Пара, образующаяся от лимона и воды, поможет разрыхлить грязь, и ее будет гораздо легче оттереть.

Используйте фен для удаления водных разводов

Фен установите на самую низкую температуру и держите в нескольких сантиметрах от водяного развода. Процесс следует продолжать в течение нескольких минут, пока пятно не исчезнет. После этого можно нанести маленькое количество мебельной полироли, чтоб вернуть блеск поверхности.

Используйте пищевую соду, чтобы освежить ковер

Пищевая сода поглощает нежелательные запахи. Оставив ее на время, затем следует пропылесосить, чтобы ковер пах свежестью и был чистым. Желательно сначала протестировать соду на небольшом, скрытом участке ковра, чтобы убедиться, что она не повлечет за собой обесцвечивание.

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Используйте уксус для очищения душевой воронки

Полиэтиленовый пакет наполните уксусом, а затем окуните в него насадку для душа, закрепив ее резинкой. Ее следует оставить на ночь, а утром смыть водой все минеральные отложения. После очистки через насадку следует пропустить горячую воду, чтобы устранить остаточный запах уксуса.

Используйте кофейную гущу для поглощения запахов из холодильника

Вместо того чтобы выбрасывать использованную кофейную гущу, ее можно поместить в небольшую миску в задней части холодильника, чтобы она действовала как природный освежитель. Кофейная гуща поглотит неприятные запахи.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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