Чем лимон может помочь в быту: 3 эффективных лайфхака

Лимон – универсальный фрукт, который может оказаться полезным дополнением на любой кухне. Хотя многие знают о его применении, есть несколько преимуществ, которые могут вас удивить. UAportal подготовил три эффективных лайфхака, которые помогут упростить уборку и справиться с распространенными неприятностями.

Средство от ржавчины

Попрощайтесь со стойкими пятнами ржавчины с помощью этого простого, но эффективного лайфхака. Возьмите ломтик лимона среднего размера и посыпьте его щепоткой соли. Теперь используйте ее в качестве губки, чтобы оттереть ржавчину с поверхности.

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Устранение неприятных запахов

Лимоны не только обладают освежающим ароматом, но и обладают превосходными свойствами нейтрализации неприятных запахов. Положите цедру в холодильник или в мусорное ведро, чтобы избежать нежелательных ароматов. Кроме того, вы можете высушить ее, положить в мешочек и повесить в шкаф, чтобы добавить цитрусовый аромат и сохранить свежесть вещей.

Средство для чистки канализации

Мелко нарежьте кожуру нескольких лимонов, затем положите ее в кастрюлю с двумя литрами воды. Варите смесь на медленном огне в течение 15 минут. После того как снимите с огня, дайте настояться примерно два часа.

Как настоится смесь, процедите ее, чтобы удалить все твердые частицы. Этот раствор можно использовать по назначению и вылить в канализацию, чтобы предотвратить образование засоров.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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