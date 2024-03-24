Чем может помочь пищевая сода в быту: 5 полезных советов

Пищевая сода является универсальным домашним средством, которое можно использовать для упрощения уборки. От эффективной очистки кухонных столешниц до удаления устойчивых пятен – UAportal рассказал о простых и экономически эффективных советах по использованию пищевой соды.

Кухонные столешницы

Пищевая сода – эффективное и натуральное средство для чистки кухонных столешниц. Чтобы создать чистящий раствор, смешайте соду с водой до образования пасты.

Нанесите ее на столешницу и оставьте на несколько минут, затем протрите влажной тряпкой. Это поможет удалить стойкие пятна и грязь, оставив вашу столешницу чистой и блестящей.

Устранение запахов в холодильнике

Пищевая сода хорошо известна своей способностью поглощать запахи. Поместив открытую коробку с содой в холодильник, вы нейтрализуете неприятные запахи и сохраните свежий аромат.

Чистящее средство канализации

Если у вас засорился ливень, воспользуйтесь пищевой содой. Насыпьте в канализацию полстакана соды и добавьте стакан уксуса. Образующаяся в результате шипучая химическая реакция поможет расщепить любые загрязнения и прочистить засор.

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Борьба с неприятным запахом на мебели

Посыпьте мягкую мебель пищевой содой, чтобы устранить любые затхлые запахи. Оставьте примерно на 15 минут, а затем пропылесосьте.

Удаление стойких пятен

Пищевую соду можно использовать для борьбы с устойчивыми пятнами на разных поверхностях. Для текстильных изделий, таких как ковры или одежда, смешайте соду с водой до образования слегка абразивной пасты и нанесите ее на пятно. Оставьте на несколько минут, а затем прополощите и постирайте, как обычно.

Ранее UAportal писал о различных природных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

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