Чем отбелить швы между плиткой: 3 интересных лайфхака.

Пожелтевшие швы между плиткой могут сделать дом неопрятным. Однако опытные хозяйки обнаружили эффективные методы отбеливания. UAportal рассказал, что благодаря трем лайфхакам, вы сможете легко восстановить ухоженный вид вашей кухни или ванной комнаты.

Сода

Сода заслужила свою репутацию среди многих благодаря эффективному отбеливанию швов между плитками. Сделайте пастообразную смесь, разведя соду в небольшом количестве воды. Аккуратно нанесите пасту на швы, оставив ее примерно на 10 минут, а затем удалите ее с помощью жесткой щетки.

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Горчица, пищевая сода и лимон

Этот метод идеально подходит для очистки очень запущенной плитки и дает отличные результаты. Приготовьте смесь, смешав одну большую ложку горчицы, две ложки пищевой соды, сок из кусочка лимона и небольшое количество зубной пасты.

Перемешайте ингредиенты и добавьте немного воды, чтобы добиться желаемой консистенции. Оставьте эту смесь на швах примерно на 30 минут, затем удалите мягкой щеткой.

Перекись водорода

Когда требуется легкая очистка с антибактериальными свойствами, перекись водорода оказывается отличным и экономически эффективным решением. Смешайте одну часть перекиси водорода с двумя частями воды в емкости с распылителем. Этим раствором очистите швы между плитками.

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