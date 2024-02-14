Чем отмыть эмалированную раковину: 3 эффективных лайфхака от опытных хозяек

Откройте для себя практичные и простые решения для быстрой очистки эмалированных моек с помощью советов опытных хозяек. UAportal рассказал о трех лайфхаках, которые помогут избавиться от устаревшей грязи и жира.

Белый уксус и пищевая сода

Опытные хозяйки часто используют белый уксус и пищевую соду для быстрой очистки эмалированной раковины. Поверхность следует посыпать содой, а затем распылить белый уксус.

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Через несколько минут мойку почистите губкой или щеткой, уделяя особое внимание стойким пятнам. После тщательной очистки раковину ополосните теплой водой, чтобы получить блестящую, чистую поверхность.

Лимон и соль

Для эффективной очистки эмалированной раковины используйте лимон и соль. Посыпьте солью загрязненные участки мойки и натрите поверхность половинкой лимона. Естественная кислотность в сочетании с абразивной текстурой способствует растворению и удалению стойких пятен и жира.

Зубная паста

Небольшое количество зубной пасты нанесите на губку или тряпку и тщательно почистите мойку, уделяя особое внимание запятнанным или пораженным известковым налетом участкам. После завершения раковину промойте водой и протрите чистой тряпкой.

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