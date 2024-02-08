Чем отмыть линолеум до блеска: 3 эффективных лайфхака

Когда дело доходит до того, чтобы сделать ваш линолеум блестящим, нет необходимости тратиться на дорогостоящие чистящие средства. С помощью нескольких простых домашних средств вы легко добьетесь непревзойденных результатов. UAportal рассказал о четырех простых и бюджетных лайфхаках.

1. Мыльный раствор

В отличие от щекотливого паркета, пол из линолеума можно мыть мыльным раствором. Только убедитесь, что он не слишком концентрированный или горячий. Тщательно очистив линолеум мягким мыльным раствором, вы сможете эффективно удалить грязь и жир.

2. Средство для мытья посуды и водка

Для приготовления моющего средства вам понадобится ведро теплой воды, столовая ложка любого моющего средства и стакан водки. Тщательно смешайте их вместе, равномерно перемешав. Этот мощный раствор с легкостью справится с любой грязью или стойкими пятнами на вашем линолеуме.

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3. Молоко и уксус

Когда вы имеете дело пятнами на линолеуме, на помощь может прийти комбинация воды, молока и уксуса. Приготовьте смесь воды и молока в соотношении 1:1.

Нанесите этот раствор прямо на загрязненный участок и дайте ему подействовать. После разрыхления пятна осторожно протрите место уксусом.

4. Льняное масло

Чтобы эффективно скрыть царапины на линолеуме, используйте льняное масло. Для начала пропитайте ею губку и нанесите на царапины. Дайте маслу проникнуть в царапины на некоторое время, а затем протрите излишки сухой тряпкой.

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