Чем заменить кондиционер для одежды: 3 интересных лайфхака

В последнее время стремительный рост цен на высококачественные стиральные порошки и кондиционеры вызвал недовольство многих людей. Однако тем, кто ищет альтернативы дорогим бельевым кондиционерам, не стоит волноваться, UAportal рассказал, что есть несколько бюджетных средств, которые можно легко найти в собственном доме.

Смесь уксуса и бальзама

Нетрадиционный метод предполагает использование смеси уксуса и бальзама для устранения неприятных запахов и сохранения яркости цвета вашей одежды. Просто смешайте одну ложку любого бальзама для волос (подойдет даже самый доступный вариант) с парой ложек уксуса примерно в пяти ложках воды. Добавление половины колпачка этого раствора при стирке даст эффективный результат.

Читайте также: Чтобы цветная одежда не потеряла цвет: как правильно стирать и сушить

Уксус с эфирными маслами

Уксус является любимым ингредиентом среди бережных хозяек благодаря своим качествам по уходу за тканью и свойствам против выцветания. Соединив полстакана уксуса с несколькими каплями эфирных масел, таких как лаванда, мята, лимон, можжевельник, вы можете наполнить свое белье ароматом свежести. Этот раствор лучше всего использовать во время цикла полоскания.

Теннисные мячики

Один из самых простых методов заключается в использовании теннисных мячей для смягчения одежды во время стирки. Вместе с бельем положите их в стиральную машину – это отличная альтернатива традиционным средствам для смягчения ткани.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал !