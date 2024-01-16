Чем заменить майонез: 3 интересных альтернативы

Поиск здоровой замены майонеза может быть сложной задачей для тех, кто стремится снизить потребление соуса. UAportal рассказал, что есть несколько вариантов, которые могут обеспечить полноценную замену без ущерба вкусу ваших любимых блюд.

Кефир и творог

Создать ароматную заправку для салатов очень просто благодаря сочетанию кефира и сыра. В блендере смешайте 5 столовых кефирных ложек, пару вареных желтков, чайную ложку лимонного сока и 3 столовые ложки сыра до получения однородной консистенции. Для вкуса можно добавить горчицу, специи, соль и свежую зелень по желанию.

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Сметана

Сметана также может быть использована в качестве альтернативы майонезу в натуральном виде, но ее можно превратить в вкусный соус. Смешайте 6-7 столовых ложек жирной сметаны с чайной ложкой горчицы и лимонного сока. Добавьте пару столовых ложек растительного масла для дополнительной насыщенности.

Домашний сыр и оливковое масло

Для тех, кто предпочитает большее количество соуса, этот вариант идеально подойдет. Приблизительно 250 граммов домашнего сыра смешайте с чайной ложкой горчицы, уксусом и зубчиком чеснока. Постепенно добавьте в блендер две столовых ложки молока, пару ложек оливкового масла и тщательно перемешайте.

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