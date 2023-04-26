Чеснок, соль, кукушка: Какие предрассудки указывают на добро в украинской культуре

Суеверия и запреты играют важную роль в формировании культурной идентичности и поддержании культурной преемственности. UAportal подготовил подборку наиболее интересных и значимых суеверий, которые указывают на добро.

В украинской культуре с хлебом связан ряд суеверий. Например, считается плохой приметой перевернуть буханку хлеба кверху или оставить кусок хлеба лежать на полу. В основе этих суеверий лежит вера в то, что хлеб – это священная пища, к которой следует относиться с уважением.

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Еще одним важным суеверием в украинской культуре является вера в силу чеснока. Считается, что если носить гирлянду из чеснока на шее, то это отпугнет злых духов и защитит от болезней. Также считается, что если повесить чеснок у входной двери дома, это принесет удачу и процветание.

Соль также является мощным символом в украинской культуре и ассоциируется как с гостеприимством, так и с защитой. Принято предлагать гостям хлеб и соль, когда они приходят, в знак приветствия и дружбы. Кроме того, считается, что посыпание солью периметра дома создает защитный барьер от негативной энергии и злых духов.

Птицы – еще один распространенный элемент украинских суеверий. Например, считается, что увидеть ласточку или услышать кукушку – к удаче. Однако считается, что увидеть ворону – к несчастью. Эти поверья основаны на символизме птиц как посланников добра и зла.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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