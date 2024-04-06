Четыре вещи, которые нельзя оставлять на столе: народные приметы

Согласно разным предрассудкам и приметам, считается, что определенные предметы, оставленные на столе, могут принести несчастье и неудачу владельцу. UAportal рассказал, что важно знать об этих поверьях, чтобы избежать потенциальных проблем в жизни.

1. Ключи

Считается, что оставление ключей на столе может заблокировать положительную энергию и навлечь негативное влияние. Это может привести к болезни или финансовым трудностям. Чтобы свести на нет любой потенциальный вред, лучше положить ключи на тумбочку или надежно хранить в сумочке или кармане.

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2. Пустые бутылки

Любую пустую бутылку, независимо от того, из какого материала она сделана, нельзя оставлять на столе. Согласно приметам, это может привлечь ряд проблем, связанных как с финансами, так и со здоровьем.

3. Сумка

Хотя положить сумку на стол допустимо, если в ней есть какие-то вещи, пустую никогда нельзя оставлять. Считается, что подобный поступок может навлечь несчастье.

4. Обувь

Хотя это редкое явление, некоторые люди могут иногда ставить обувь на стол. Однако этого следует избегать любой ценой. Пренебрежение этой рекомендацией может непреднамеренно привести к катастрофе.

Напомним, наши предки подмечали, что некоторые предметы, оставленные на столе, притягивают неприятности. UAportal рассказал, какие 6 вещей запрещено класть на стол.

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