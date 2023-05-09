Четырехлистный клевер и звуки кукушки: какие приметы сулят удачу
Приметы и запреты всегда играли важную роль в формировании культурной идентичности и поддержании культурной преемственности. UAportal подготовил статью, в которой рассматриваются различные приметы в украинской культуре, указывающие на добро.
Услышать кукушку
Считается, что звук кукушки приносит хорошие новости и в украинской культуре является благоприятным знаком. Согласно поверью, услышать звук кукушки приносит удачу, особенно если это первая птица, которую вы слышите утром.
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Горящие свечи
Горящие свечи считаются в украинской культуре символом надежды и удачи. Полагается, что зажигание свечи приносит позитивную энергию и отгоняет негативную. Также принято считать, что это способ попросить божественную помощь и наставление.
Разбивание блюда
В украинской культуре разбивание тарелки считается знаком удачи. Существует поверье, что разбивание блюда приносит удачу и процветание. Однако важно отметить, что блюдо должно разбиться случайно, а не намеренно.
Найти четырехлистный клевер
В украинской культуре находка четырехлистного клевера считается знаком удачи. Согласно поверью, если вы найдете четырехлистный клевер, вас ждет удача и процветание. Также считается, что если держать четырехлистный клевер в кармане, то он будет защищен от злых духов.
Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.
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