Чизкейк с персиком: нежный десерт с непревзойденным вкусом

Предлагаю приготовить нежный десерт, который выглядит очень эффектно, а по вкусу – непревзойденный.

Для основания из песочного теста:

• Мука пшеничная – 240 г;

• Масло сливочное - 90 г;

• Сахарная пудра – 100 г;

• Яйцо – 1 шт;

• Соль – 2 щепотки.

Для крамбла:

• Мука – 50 г;

• Тростниковый сахар – 40 г;

• Сливочное масло – 35 г.

Для чизкейка на форму 16 см:

• Сливочный сыр – 400 г;

• Сахар – 100 г;

• Сметана - 40 г;

• Ванильный сахар;

• Яйцо куриное – 1 шт;

• Персики.

Способ приготовления:

1. В кухонной машине смешать муку, масло, сахарную пудру и соль. Добавить яйцо и смешать до однородности.

2. Сформировать основу для чизкейка и выпекать в течение 10-15 минут до золотого цвета. Вытащить.

Кстати, из остатков теста можно сделать печенье.

3. Нарезать персик на ломтики.

4. Смешать сливочный творог, сахар, сметану, ванильный сахар и яйца. Перемешать до однородности.

5. На слегка запеченное основание вылито ½ сырного основания. Далее слой персика, и вылить остаток творожного основания. Сверху добавить крамбл.

6. Выпекать при температуре 160° до того момента, пока чизкейк не будет трястись. Дать остыть в духовке.

Подавать лучше охлажденным.

Храните и обязательно приготовьте для близких.