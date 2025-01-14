Что дает лучший эффект для похудения: еда или тренировки

Если сравнить эффект похудения от тренировок и от еды, то сразу станет ясно, что мы худеем за счет еды не за счет тренировок.

Возьмите свой вес, например у меня 60 кг и увидите, сколько примерно ваш организм тратит на час ккал. Эта цифра примерно совпадает. Просто для того, чтобы билось сердце, дыхание, поддержание температуры тела и другие процессы.

60*24 ( часа в сутки) = 1440 примерно мой основной обмен, когда лежу на диване и смотрю ТВ.

Тренировку увеличивают расход ккал примерно в 2,5 раза. То есть вместо 60 ккал уже потрачу 150 ккал/час

Что такое 150 ккал в пересчете на еду?

1 яблоко (300 г)

2 сосиски

Торт "Киевский" (26 г)

Гречиха (135 г)

Протеиновый батончик (35 г)

То есть это такой мизер, что пытаться потратить калории тренировки это как забивать айфоном гвозди. Можно, но как-то слишком много усилий. Поэтому едой делаем дефицит ккал и сбрасываем лишний жир, а тренировками развиваем силу, гибкость, выносливость, строим форму тела, поддерживаем ментальное состояние, профилактируем болезни и удлиняем подвижность.