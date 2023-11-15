Что делать, чтобы белые носки не потеряли цвет во время стирки: действенные советы

UAportal подготовил материал о том, как правильно ухаживать за белыми носками, чтобы сохранить их цвет. Мы подготовили 4 важных совета о стирке вещей.

Использование холодной воды

Желательно использовать холодную воду для стирки белых носков, поскольку горячая вода может вызвать выцветание цвета или разводы, в результате чего носки будут выглядеть тусклыми или неравномерными. Холодная вода поможет сохранить ваши носки белыми. Кроме того, холодная вода мягче влияет на ткань и уменьшает риск присадки носков.

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Отделение белых носков

Еще один совет – отделять белые носки от другой одежды во время стирки. Это предотвратит цветопередачу из других вещей, особенно если они яркого цвета или были окрашены недавно.

Кладите белые носки в отдельную загрузку и стирайте их вместе, чтобы сохранить целостность цвета. Кроме того, следует вывернуть их наизнанку.

Избегайте отбеливателя

Хотя отбеливатель является широко используемым чистящим средством, лучше избегать его для белых носков. Отбеливатель может ослабить волокна носков и привести к пожелтению или появлению дыр.

Выбирайте мягкий стиральный порошок, специально разработанный для белых вещей, и следуйте инструкциям по использованию. Кроме того, рассмотрите возможность использования натуральных пятновыводителей, таких как лимонный сок или пищевая сода для устойчивых пятен.

Сушка на воздухе в закрытом помещении

Чтобы дополнительно защитить цвет ваших белых носков, избегайте использования сушилки и отдайте предпочтение сушке на воздухе. Чрезмерный нагрев в сушилке может привести к тому, что носки уменьшатся или потеряют цвет.

Развесьте белые носки в затененном месте, где они смогут высохнуть на воздухе естественным образом и сохранить свой яркий цвет. Кроме того, не выжимайте носки слишком сильно, чтобы предотвратить растяжение.

Напомним, ранее мы писали о том, как отбелить грязные носки без стирки.

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