Что делать, чтобы в гардеробе все время приятно пахло: 4 лайфхака

Сохранение приятного аромата одежды может быть непростой задачей, особенно после нескольких дней хранения в шкафу. Однако с помощью простых приемов, которые подготовил UAportal, вы можете сделать так, чтобы ваша одежда пахла приятно дольше.

1. Используйте остатки духов

Не позволяйте последним каплям ваших любимых духов пропасть впустую. Вместо того чтобы выбрасывать флакон, открутите его и положите на дно шкафа. Со временем ваши блузки и платья впитают тонкий аромат.

2. Аромат лаванды

Хотя лаванда широко известна как средство от моли, она также имеет отличный аромат. Соберите свежую лаванду и свяжите ее в небольшие пучки. Развесьте их в хорошо проветриваемом помещении, чтобы они высохли, а затем положите лаванду в свой гардероб. Устойчивый аромат будет сохраняться в течение всех зимних месяцев.

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3. Создайте смесь специй

Специи предназначены не только для приготовления пищи, они могут улучшить запах в вашем гардеробе. В открытой миске или банке смешайте гвоздику, палочки корицы, звездочки аниса и сушеную апельсиновую цедру. Положите эту ароматную смесь в шкаф.

4. Рис и кофе

Два основных кухонных продукта, рис и кофе, могут помочь устранить неприятные запахи. Просто поставьте чашку с рисом или кофе в шкаф, и эти сыпучие продукты эффективно поглотят любые нежелательные запахи, оставляя вашу одежду свежей и чистой.

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