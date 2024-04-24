Что делать, чтобы зеркало в ванной не запотевало: полезные советы

Уход за зеркалом в ванной может быть сложным заданием, но с этими практическими советами это не должно стать проблемой. UAportal рассказывает, как сделать зеркало в ванной чистым и, чтобы оно не запотевало.

Крем для бритья

Нанесите небольшое количество бритья на чистую сухую тряпку и протрите ею зеркало, а затем вытрите излишки крема другой чистой сухой тряпкой. Важно убедиться, что зеркало полностью сухое и чистое перед использованием крема для бритья, чтобы обеспечить максимальную эффективность.

Читайте также: Как создать собственный увлажнитель воздуха: полезные лайфхаки

Уксус и вода

Смешайте равные части уксуса и воды в пульверизаторе, затем распылите раствор на зеркало и протрите его чистой сухой тряпкой. Уксус действует как средство против запотевания, предотвращая образование конденсата на зеркале.

Использование фена

Включите фен на самую низкую температуру и просушите поверхность зеркала теплым воздухом в течение нескольких секунд, предотвращая эффективность запотевания.

Напомним, часто пол страдает от налета, не смываемого обычной водой. Вместо бытовых химических средств можно воспользоваться естественным очистителем для пола, в частности лимоном.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !