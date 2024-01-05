Что делать, когда забился унитаз: 5 эффективных советов, которые сэкономят время

Засорение унитаза – распространенная и неприятная проблема, с которой может столкнуться каждый. Часто эта проблема возникает из-за неправильной утилизации таких предметов, как пищевые отходы или кошачий наполнитель, которые следует выбрасывать в помойку. Не стоит паниковать, ведь UAportal подготовил пять советов, которые можно попробовать в домашних условиях, чтобы прочистить унитаз без помощи сантехника.

Бытовая химия

Если вы заметили, что унитаз засорился, одним из быстрых решений является использование специальных порошков или химических средств.

Следуйте инструкциям на упаковке, насыпьте соответствующее количество средства в унитаз и подождите 1-2 часа. После этого смойте унитаз, и в большинстве случаев засор должен исчезнуть.

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Альтернатива вантуза

Если у вас нет вантуза, не беспокойтесь. Вы можете создать самодельный вантуз с помощью палки, рашпиля, спицы или даже вилки. Вставьте выбранный предмет как можно глубже в место слива с гофрированной трубой, а затем нажмите на него, чтобы вытолкнуть засор. Рекомендуются вращательные движения, поскольку создают лучший поток воды.

Сантехнический трос или веревка

Сантехнический трос, который часто называют "змейкой", является отличным инструментом для устранения стойких засоров. Возьмитесь за один конец веревки, а другой продвиньте в унитаз, пока он не достигнет засорения.

Обычная проволока

Найдите проволоку и сделайте крючок на одном конце, держа другой конец в руках. Вставьте проволоку в унитаз, заденьте за засор и осторожно вытяните его.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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