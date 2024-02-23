Что делать с кислым кефиром: 5 интересных советов

Многие борются с острым вкусом кислого кефира, но можно добавлять его в разные рецепты. К напиткам, маринадам, выпечкам или закваскам – UAportal рассказал, что он может быть универсальным средством на кухне.

Использование в маринадах

Кислый кефир можно использовать в маринадах. Содержащиеся в нем ферменты расщепляют белки и делают блюдо нежным и ароматным. Сочетая кислый кефир со специями, травами и другими кислыми ингредиентами, такими как лимонный сок или уксус, можно создать вкусный маринад для птицы, говядины или свинины.

Читайте также: Дети будут в восторге: Как приготовить полезный и оригинальный завтрак

Сливочные заправки и соусы

Кислый кефир можно использовать в качестве более здоровой альтернативы майонезу или сметане в заправках и соусах. Сочетая его с зеленью, чесноком, лимонным соком или горчицей, можно создать пикантную сливочную заправку. Он придает блюдам пробиотиков и неповторимый вкус.

Выпечка из простокваши

Кислый кефир можно использовать в выпечке, чтобы добавить влагу. Им можно заменить йогурт или сметану в рецептах кексов, блинов или хлеба. Кислотность кефира помогает активировать разрыхлитель и соду, что приводит к легкой и рыхлой текстуре выпечки.

Советуем также обратить внимание на рецепт горячего шоколада.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !