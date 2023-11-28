Что делать с подарками от неприятных людей: подсказки по народным приметам

Получение подарков обычно ассоциируется с положительными эмоциями и чувствами, которыми люди делятся друг с другом. Однако бывают случаи, когда мы получаем подарок от человека, который нам не очень нравится.

Это может произойти, например, во время празднования дня рождения на работе, когда коллеги могут чувствовать себя обязанными выделиться. Итак, что делать, когда сталкиваешься с подарком от неприятного человека? UAportal рассказывает о народных приметах, которые дают разные советы.

Суеверия и поверья

Согласно поверьям, настоятельно не рекомендуется держать подарок от человека, вызывающего негативные чувства. Причиной такого предостережения является вера в то, что такие подарки несут в себе определенный заряд негативной энергии. Для обеспечения собственного благополучия рекомендуется как можно быстрее выбросить вещь, хотя желательно, чтобы акт остался незамеченным.

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Что нужно сделать с подарком

Самый распространенный подход – избавиться от подарка незаметно, либо выбросив его, если это возможно, либо найдя подходящий способ изъять его из своего владения. Считается, что таким образом получатель избегает потенциальных проблем, связанных с заряженными подарками.

Однако существует более заманчивая альтернатива – противоречащая понятию передачи подарков, но имеющая свои преимущества в данной конкретной ситуации. Вместо того, чтобы отправить подарок на свалку или тайно утилизировать ее, альтернативный вариант – передать ее кому-то другому.

Удивительно, но в этой конкретной ситуации народное поверье говорит о том, что передача подарка от неприятного человека предлагает определенную форму защиты от негативной энергии. Передавая вещь другому человеку, считается, что и получатель и сам подарок становятся "привязанными", в результате чего защищаются от вредной энергии. Хотя такое решение может показаться противоречивым традиционным верованиям, оно согласуется с мудростью, передаваемой через эти приметы.

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