Что добавить в ванную, чтобы улучшить состояние кожи: 4 лучших варианта
Помимо успокаивающего эффекта, ванна также полезна нашей нервной системе и здоровью кожи. UAportal подготовил четыре замечательных дополнения, которые помогут улучшить процесс принятия ванны и оздоровить кожу.
1. Зеленый чай
Зеленый чай обычно ассоциируется с похудением и общим улучшением здоровья, но знали ли вы, что он также может творить чудеса с вашей кожей? Добавление двух чашек зеленого чая в ванну может помочь предотвратить преждевременное старение кожи. Этот натуральный ингредиент может похвастаться многочисленными антиоксидантами, способствующими здоровому цвету лица.
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2. Абрикосовое масло
Если вы боретесь с сухостью кожи, абрикосовое масло – идеальный выбор для ритуала принятия ванны. Кроме того, что она является прекрасным средством по уходу за кожей зимой, добавление только одной столовой ложки питательного масла способно увлажнить и восстановить даже самую сухую кожу. Попрощайтесь с шелушением и поздравьте гладкую, увлажненную кожу.
3. Эликсир шалфея
Подобно зеленому чаю, шалфей придает исключительные расслабляющие свойства, уменьшая нервное напряжение и способствуя лучшему сну. Добавление шалфея в ванную, как и в случае с зеленым чаем, может обеспечить глубокое расслабление. Кроме того, шалфей обладает мощными антивозрастными свойствами, способствуя сохранению молодости и сияния кожи лица.
4. Эфирные масла
Улучшите свои ощущения от принятия ванны, добавив к ней смесь эфирных масел. Вы можете экспериментировать с разными комбинациями в зависимости от ваших предпочтений. Кроме того, что эфирные масла питают кожу, они еще и положительно влияют на ваше настроение.
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