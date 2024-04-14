Что добавить в воду, чтобы цветы стояли дольше

Живые цветы всегда являются хорошим дополнением к любому интерьеру. Они не только вносят определенную гармонию в обстановку, но и поднимают настроение. UAportal рассказывает, что поможет сохранить цветы свежими гораздо дольше.

Контролируйте количество воды

Прежде всего, никогда не оставляйте букет без воды. Покупая цветы, попросите, чтобы их упаковали в отдельную емкость с жидкостью или заверните стебли во влажные бумажные полотенца. Кроме того, как только вы принесете букет домой, сразу поставьте его в воду.

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Обрезайте стебли

Перед тем как поставить цветы в вазу, важно обрезать стебли. Срезайте их под углом 45 градусов, примерно на 3-5 см снизу. Это улучшает поглощение воды растениями.

Добавляйте удобрение для цветов в воду

Срезанные цветы не имеют доступа к питательным веществам из почвы. Чтобы продлить их свежесть можно приобрести порошок для питания цветов. Также можно добавить в вазу щепотку пищевой соды (приблизительно ¾ чайной ложки на литр воды).

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