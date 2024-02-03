Что может испортить дорогой кухонный нож: 4 распространенные ошибки

Когда дело доходит до сохранения остроты и долговечности качественного кухонного ножа, даже профессионалы допускают ошибки, которые могут иметь губительные последствия. UAportal рассказал о четырех самых распространенных ошибках, которые могут испортить даже самые лучшие ножи.

Неправильное хранение

Хранение ножей в переполненном ящике, где они контактируют с другими металлическими предметами, может их повредить. Постоянное трение о других предметах не только затупляет лезвие, но и приводит к образованию сколов вдоль режущей кромки. Чтобы сохранить цельность ваших ножей, лучше всего приобрести специализированную подставку или стеллаж для правильного хранения.

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Твердые поверхности

Хотя деревянные или пластиковые разделочные доски могут казаться безвредными, жесткие стеклянные или керамические могут нанести еще больший вред вашим ножам. Эти поверхности ускоряют процесс затупления лезвия, поэтому важно избегать их использования и выбирать более мягкие варианты.

Посудомоечная машина

Многие люди предпочитают бросать ножи в посудомоечную машину, чтобы сэкономить время и усилия. Однако такая лень может дорого стоить в долгосрочной перспективе.

Без надлежащего механизма сушки ножи остаются влажными в посудомоечной машине. Длительное воздействие влаги значительно повышает вероятность коррозии, деформации и повреждения лезвий.

Нарезка на тарелке

Нарезание мяса или других продуктов непосредственно на тарелке вместо использования разделочной доски является одной из распространенных ошибок. К сожалению, этот, казалось бы, безвредный способ имеет такие же последствия, как и резка на стеклянных или керамических поверхностях, что приводит к затуплению ножа.

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