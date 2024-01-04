Что можно отчистить зубной пастой: 5 полезных советов

Зубная паста, известная своими преимуществами для гигиены полости рта, также может являться эффективным инструментом для решения распространенных проблем в вашем доме. UAportal рассказал, как ее можно использовать в обиходе.

Смеситель

Известковый налет на хромированных смесителях может быть особенно неприятным. Вместо того чтобы полагаться на обычные чистящие средства, зубная паста может эффективно удалить известковый налет.

Для начала аккуратно нанесите зубную пасту мягкой щеткой, стараясь не повредить покрытие. И как результат – блестящий смеситель без известкового налета.

Сантехника в ванной комнате

Хотя использование зубной пасты для очищения всей ванны может быть нецелесообразным, она может оказаться полезной для устранения желтых пятен на керамических раковинах или унитазах. Помните, что зубная паста не обладает дезинфицирующими свойствами, поэтому для оптимальной гигиены рекомендуется использовать более эффективные чистящие средства.

Зеркало

Чтобы добиться чистоты зеркал без разводов, нанесите небольшое количество зубной пасты на тряпку и мягко протрите поверхность. Дайте зубной пасте высохнуть, прежде чем вытирать ее. Благодаря этому методу ваше зеркало не запотеет даже после дальнейшего использования.

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Утюг

Въедливые пятна на утюге могут стать разочарованием. Зубная паста приходит на помощь в сочетании со щеткой с мягкой щетиной. Просто нанесите его на загрязненные участки и тщательно смойте. И вы увидите, как подошва вашего утюга вернется к прежнему блеску.

Уплотнители

Уплотнители на дверце холодильника, а также на стиральных и посудомоечных машинах обладают свойством со временем накапливать грязь. К счастью зубная паста и щетка могут легко справиться с этим накоплением. Нанося зубную пасту на уплотнители и мягко чистя, вы можете восстановить их прежнее качество.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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