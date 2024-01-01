Что нанести на зеркало в ванной, чтобы оно не запотевало: Советы для дома

Чтобы предотвратить запотевание зеркала в ванной комнате, следует использовать несколько эффективных советов. Они помогут сохранить его кристально чистым даже в условиях повышенной влажности. UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут убрать конденсат с поверхности.

Использование крема для бритья

Чтобы предотвратить запотевание зеркал, можно нанести небольшое количество бритья на зеркало, а затем вытереть его чистой тряпкой. Это создает тонкий защитный слой на поверхности, который эффективно предотвращает образование конденсата.

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Уксус и раствор воды

Альтернативный лайфхак заключается в создании раствора путём смешивания равных частей воды и уксуса в бутылке с пульверизатором и нанесении его на зеркало. После протирания зеркала сухой тряпкой это природное средство может эффективно предотвратить накопление конденсата.

Метод с использованием фена

Менее традиционным методом борьбы с запотеванием зеркал является использование фена. Для этого нужно направить фен на зеркало на несколько секунд до и после душа. Благодаря тому, что зеркало остается сухим, конденсат будет менее активно собираться на поверхности.

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