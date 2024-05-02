Что не стоит чистить водой: 5 полезных советов от опытных домохозяек

Хотя вода широко используется как чистящее средство, важно понимать, что она подходит не для всех предметов. На самом деле, ее применение может сократить срок службы или испортить их внешний вид. Чтобы обеспечить надлежащий уход, UAportal подготовил пять советов для уборки вашего дома.

1. Деревянная мебель

Вода может вызвать разбухание и растрескивание поверхности деревянной мебели. Вместо этого выбирайте альтернативные методы очистки, такие как салфетка из микрофибры, лимонное масло или полироль для мебели.

2. Кожаные изделия

Чтобы избежать риска появления трещин, желательно использовать специализированные моющие средства, разработанные специально для чистки кожаных изделий. Они помогут сохранить качество и внешний вид материала.

3. Бархат, велюр и замша

Попытка очистить эти щекотливые ткани водой приведет к появлению неприглядных разводов и даже усадки. Лучшим методом для бархата, велюра и замши является использование щетки или пылесоса в паре со специализированными чистящими средствами, предназначенными для этих материалов.

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4. Компьютерные клавиатуры

Жидкость и электроника никогда не смешиваются, поэтому использовать воду для чистки компьютерных клавиатур категорически нельзя. Вместо этого рекомендуется использовать мягкую ткань или специальные чистящие средства, чтобы эффективно удалить грязь и жир, не причиняя вреда устройствам.

5. Паркетный пол

Попадание воды на паркетный пол может привести к неблагоприятным последствиям, таким как разбухание и изменение цвета со временем. Чтобы сохранить элегантность и долговечность этих полов, рекомендуется регулярно использовать швабры из микрофибры.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома за несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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