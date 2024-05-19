Что не стоит делать в доме, чтобы избежать неприятностей

Определенные действия в домах, по народным поверьям, приносят несчастье. UAportal узнал, что избегая этого можно обезопасить себя от определенных неприятных событий.

Свистеть дома

Древнее поверье утверждает, что свист в пределах жилья действует как призыв к нечистой силе. Кроме того, считается, что этот акт оскорбляет домовых, что приводит к исчезновению их защитного воздействия, а значит обрекает жителей на состояние обнищания. Еще одно поверье связывает свист с ветром, что символизирует выдувание богатства из дома.

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Есть из ножа

На протяжении всей истории существовали поверья, что люди, часто едящие за столом из ножа, носят вспыльчивый и отвратительный характер. Эти люди склонны вступать в споры и конфликты при малейшей провокации.

Накопление беспорядка

Многие люди склонны хранить старые вещи, считая, что они могут пригодиться в ближайшем будущем. Однако эти предметы часто занимают ненужное пространство и загромождают жилую среду. Народные поверья предупреждают, что люди, которые накапливают ненужные вещи, рискуют иметь проблемы со здоровьем и подвергают свои дома негативной энергетике.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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