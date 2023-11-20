Что не стоит ставить на заставку телефона, чтобы не навредить себе и своим близким

Современные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни, а смартфоны сопровождают нас весь день. Однако когда дело доходит до выбора заставки для телефона, важно помнить об определенных поверьях и приметах, чтобы избежать потенциального ущерба для себя и своих близких. UAportal предлагает ознакомиться с некоторыми рекомендациями по поводу того, какие фотографии не стоит использовать в качестве заставки.

Фото владельца смартфона

Начиная с фото владельца смартфона, вступают в действие специфические запреты. Во-первых, рекомендуется избегать снимков, где человек смотрит прямо в камеру. Считается, что такие изображения притягивают неудачу и даже болезни.

Кроме того, заставки, на которых владелец выглядит печальным или испуганным, могут отрицательно повлиять на общее настроение. Интересно, что это мнение подтверждается не только предрассудками, но и психологическими исследованиями.

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Фотографии близких людей

Что касается фотографий близких людей, то есть две основные причины быть осторожными. Во-первых, есть риск навлечь сглаз или вызвать зависть. Подобный совет можно найти в эзотерических учениях, где по тем же причинам не рекомендуется класть фотографии близких в кошелек.

Во-вторых, постоянное влияние общих фотографий может увеличить вероятность заметить недостатки или несовершенства, что потенциально может привести к разногласиям и недоразумениям.

Изображение детей

Еще один аспект, на который стоит обратить внимание, это изображение детей на заставках. С давних пор считалось, что новорожденных нельзя показывать посторонним людям, а иногда даже близким родственникам. Так же это правило касается и использования детских фотографий в качестве заставки на телефоне, если мы придерживаемся этих убеждений.

Напомним, что при зарядке смартфона от павербанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать.

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