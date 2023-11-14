Что не стоит ставить на заставку телефона: эксперты советуют быть осторожными

От любимых семейных фотографий до живописных пейзажей – мы любим украшать экран понравившимися изображениями. Однако некоторые фото могут притягивать в жизнь несчастье и горе. UAportal поделился списком заставок, которые следует избегать, чтобы предотвратить потенциальные неприятности.

Собственные фотографии

Чтобы уберечься от неприятностей, специалисты советуют воздержаться от установки фотографии на заставку. Этот совет объясняется тем, что отрицательная энергетика или злые намерения могут легко повлиять на изображение, что приведет к негативным последствиям. Также рекомендуется избегать фотографий, на которых взгляд субъекта направлен непосредственно на камеру.

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Фотография второй половинки

Следует соблюдать осторожность, выбирая заставки с изображением второй половинки. Зависть со стороны других может ненамеренно нанести вред счастью.

Фотография детей

Хотя это может быть мило, когда на заставке стоит фотография детей, не рекомендуется это делать. Эзотерики считают, что чистая и нежная энергия, которой обладают дети, может быть восприимчива к злому умыслу.

Изображение природных явлений

Заставки с изображением грозы, молнии, бури, извержения вулканов и подобных катаклизмов несут отрицательную энергетику. Со временем такие изображения могут привлекать в жизнь деструктивные проблемы, нарушая покой.

Изображение разрушенных сооружений

Категорически не рекомендуется добавлять фотографии, на которых изображены разрушенные постройки, крепости или кладбища. Считается, что эти изображения привлекают нежелательные события и отрицательную энергетику.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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