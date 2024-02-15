Что нельзя делать перед зеркалом: Народные приметы

Народные приметы проливают свет на то, от чего следует удержаться, стоя перед зеркалом. UAportal рассказал, что независимо от того, расположено ли оно в ванной комнате, прихожей, спальне или любой другой зоне в доме, эти запреты имеют значение.

1. Разговаривать

Одно из распространенных поверий советует не разговаривать перед зеркалом. В частности, категорически не рекомендуется спорить, использовать ненормативную лексику или углубляться в отрицательные темы. Это связано с верой в то, что зеркало поглощает негатив, а затем проецирует его на тех, кто в него смотрит.

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2. Плакать

Лить слезы перед зеркалом также считается табу. Подобно первому запрету, это связано с представлением о том, что зеркало каким-то образом хранит память о скорби. Считается, что горе может возвратиться к человеку позже.

3. Есть

Согласно другой примете, нельзя есть, одновременно глядя в зеркало. Считается, что таким образом человек лишается всего хорошего, что ему присуще, в том числе таких качеств, как ум и красота.

4. Спать

Не рекомендуется спать лицом к зеркалу. Это мнение утверждает, что такая практика ставит под угрозу благосостояние человека, потенциально вызывая кошмары и оставляя его переполненной усталостью после пробуждения.

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