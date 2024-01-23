Что нельзя хранить в холодильнике: 5 советов от опытных хозяек

Чтобы максимально сберечь свежесть и вкус продуктов, часто используют холодильник. На самом деле, некоторые продукты могут даже потерять свой вкус и текстуру при хранении в условиях низких температур. UAportal рассказал о пяти самых распространенных продуктах, которые лучше держать за пределами холодильника.

Помидоры

Вопреки расхожему мнению, хранение помидоров в холодильнике может негативно повлиять на их вкус и аромат. Холодный воздух может изменить структуру и разрушить мембраны, что приведет к ухудшению вкусовых качеств. Во избежание этого храните помидоры при комнатной температуре.

Картофель

Хранение картофеля при температуре ниже 3 градусов может привести к превращению крахмала в сахар, что сделает его очень сладким. Кроме того, охлажденной она, как правило, теряет свою текстуру и становится хрупкой при варке. Также замораживание и последующее приготовление картофеля может привести к появлению нежелательных канцерогенов.

Овощные консервы

Консервированные овощи, обычно содержащие такие ингредиенты, как сахар, уксус и соль, не требуют охлаждения. Если банку открыли, желательно употребить консервированные огурцы или помидоры в течение трех дней, чтобы сохранить их вкус и качество.

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Цитрусовые

Грейпфруты, лимоны и апельсины лучше хранить вне холодильника, поскольку охлаждение может привести к размягчению фруктов и изменению цвета кожицы. Чтобы насладиться восхитительной свежестью цитрусовых, рекомендуется потреблять их в течение первых трех дней после покупки.

Шоколад

Хотя обычно шоколад хранят в холодильнике, чтобы предотвратить его таяние и продлить срок годности, это может привести к нежелательным последствиям. Когда он подвергается воздействию температурных колебаний и извлекается из холодной среды, на его поверхности образуется конденсат. Это может привести к появлению непривлекательных белых полос, известных как сахарный налет.

Напомним, ранее мы рассказывали, как алюминиевую фольгу можно использовать при размораживании морозильных камер.

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